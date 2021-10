Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille Groove Potion : soirée soul, rythm’n’blues, ska & reggae oldies! L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’intermediaire, le samedi 13 novembre à 21:00

Groove Potion ! Cocktail de galettes des fifties aux seventies pour bouger la tête et les pieds. De la Soul et du Rythm’N’Blues (généreusement), un soupçon de Boogaloo, deux doigts de Sixties Beat, de grandes rasades de Ska et de Reggae oldies… Mélangez bien le shaker ! Servez frais (ou très chaud) et c’est partie pour la soirée dansante…

Prix libre

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-11-13T21:00:00 2021-11-13T01:30:00

