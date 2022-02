Groove Paradise avec DJ BRETT Le Mounguy, 11 mars 2022, Marseille.

Groove Paradise avec DJ BRETT

Le Mounguy, le vendredi 11 mars à 21:00

Soul /disco / funk / hip-hop et autres grooveries 60’s 70’s 80’s 90’s 2000’s ================================= DJ Brett n’a pas son pareil pour remettre au goût du jour les sons vintage de la soul et du funk dans la plus pure tradition des mythiques soul train La « Groove paradise » de Dj brett c’est : une poignée de Soul-jazz, une bonne dose de funk/hip-hop, une louche de disco-house. ————————————– DJ BRETT Tout minot j’avais une baignoire sabot dans laquelle je barbotais dans le jazz de Miles Davis, Archie Sheep, Sonny Rollins… Alors que certains adolescents commençaient à porter le mulet, j’avais moi les cheveux collés par le rock new wave qui me transpirait de chaque pore de la peau. Ultra psyché, supra électrisé, au lycée je subissais l’influence sixties rock-garage et soul Motown. Plus tard initié aux sons électro de la house, du big beat, du trip hop…, par des passionnés inspirants : Imagine le cocktail dans mon shaker ! Ce qui fait son succès, c’est la pointe de groove qui rehausse toutes les saveurs ! Alors pour mes sets dj, je reviens boire à la source : soul-groove, disco-house, funk, et hip-hop, revisités.

Entrée libre

♫DJ SET♫

Le Mounguy 10 rue consolat, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T01:30:00