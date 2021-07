Marseille Le Molotov Bouches-du-Rhône, Marseille Groove Invasion Le Molotov Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Molotov, le vendredi 27 août à 21:00

Soirée soul, latin, ska, sixties… Avec Freaks City Rockers et quelques copains de Massilia Ska City !

Prix libre

2021-08-27T21:00:00 2021-08-27T01:00:00

