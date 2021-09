GROÔ / AJA Espace JOB, 17 octobre 2021, Toulouse.

GROÔ / AJA

Espace JOB, le dimanche 17 octobre à 17:00

**En partenariat avec le Centre culturel Espace Job et Music’Halle** **GROÔ – Grand Orchestre Jazz Régional d’Occitanie** **Samuel Vène, Benjamin Faconnier**, trompettes / **Sacha Lourties, Julien Miro,** trombones / **Emilien De Bortoli, Nathaniel Servius Harmois**, saxophones alto / **Hugo Collin**, saxophones ténor & soprano / **Jérémie Lucchese**, saxophone ténor / **Ati Tampi**, guitare / **Jérôme Krakowski**, basse / **Killian Rebreyend**, vibraphone / **Jean-Loup Perry**, percussions / **Hugo Burchard** , batterie / **Sandra Cipolat**, clavier / **Juliette Delas**, chant Le Grand orchestre jazz régional d’Occitanie (GROô), pensé depuis 2017 comme projet d’accompagnement à la professionnalisation des jeunes musiciens de jazz en Occitanie, porte aujourd’hui ses fruits. Soutenu par le réseau Occijazz, l’ensemble mutualise les forces vives musicales de la région. Les étudiants sélectionnés intègrent le projet en dernière année de 2e cycle et sont accompagnés pendant un an et demi. Ils participent ensuite à des master classes, à des ateliers de pratique collective et restituent leur travail de composition lors de concerts en publics. Ce sera le cas lors du festival après une année de formation avec la pianiste et flûtiste Ève Risser et la collaboration des enseignants relais auprès des écoles et conservatoires de la région : David Pautric (Tarn), David Haudrechy (Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne) et Alfred Vilayleck (Hérault). Plus d’information : [[www.occijazz.fr/actions/formations](www.occijazz.fr/actions/formations)](www.occijazz.fr/actions/formations) **AJA** **Iscle Datsira**, saxophone soprano, alto, ténor, clarinette et baryton / **Mounhaïm Rabahi**, percussions / **Magalí Datzira**, contrebasse, chant / **Jérôme Brajtman**, guitare / **Marius Metz**, batterie Cette formation issue de la rencontre d’élèves des écoles Taller de Musics de Barcelone et Music’Halle de Toulouse ne pouvait décemment pas choisir une autre voix que le métissage musical ! Les profils et les esthétiques résolument ouverts sur le monde puisent leur dynamique dans la musique classique, contemporaine et populaire sans pour autant fermer la porte au jazz, à la pop, aux musiques improvisées ou électroniques. Mais pas de dispersion possible, ici les membres du groupe composent et arrangent, mettent les mains dans le cambouis d’une tambouille tonique, savent de quoi il retourne ! Les folklores imaginaires, urbains, méditerranéens complètent la matière inventée par ces cinq musiciens portés par la même verve musicale, venus de Barcelone, Palma de Majorque et Toulouse.

Tarifs : 12 €, 6,5 € / assis – Tout public

Espace JOB 105 route de Blagnac 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



