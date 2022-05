Gromesnil dans tous ses états, 14 mai 2022, .

Gromesnil dans tous ses états

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-15 18:00:00

Prenant lieu dans un écrin de verdure préservé et inspirant, Gromesnil dans tous ses états a vocation à mettre l’art et le jardin à l’honneur et d’inviter le public à prendre le temps de la découverte et de la reconnexion avec la nature. Lors de cette belle fête, organisée par Le Havre Seine Métropole et l’association La Hêtraie, culture et développement durable font cause commune pour réunir exposants, artistes, artisans, associations…

Pendant deux jours, le public est invité à admirer des expositions, à faire l’acquisition de plantes, d’outillage et de décoration de jardin, à glaner des conseils sur l’art du jardin, à apprendre les techniques de jardinage durable, à assister à des conférences et spectacles, à participer à des animations et ateliers ou encore à profiter d’un espace gourmand.

Un week-end champêtre, une véritable bouffée d’oxygène.

Programme ci-dessous.

https://www.lehavreseinemetropole.fr/agenda/gromesnil-dans-tous-ses-etats-met-lart-et-le-jardin-lhonneur

dernière mise à jour : 2022-04-14 par