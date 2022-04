Groin de Folie – Marché de producteurs Aubigny-sur-Nère, 1 mai 2022, Aubigny-sur-Nère.

Groin de Folie – Marché de producteurs Aubigny-sur-Nère

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 21:00:00

Aubigny-sur-Nère Cher

Au programme :

– Restauration sur place

– Vente et dégustation de produits artisanaux et régionaux

– Mini ferme veau vache et cochon

– Tombola à Dudule

– Structure gonflable et animations pour enfants

Marché de producteurs « Un Groin de Folie » à Aubigny organisé par l’Association Aubigny Artisanat Boutique

aubigny.artisanat.boutiques@aol.com

