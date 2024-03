Grobianus Théâtre baroque Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, samedi 16 mars 2024.

Un étrange personnage qui ne se présente jamais, fascinant et terrifiant, nous invite à sa table, ou s’invite à la nôtre — on ne sait plus trop: avec lui il faut s’attendre à tout! Esthète de la muflerie, il nous éboulit d’un récit édifiant et surtout très très drôle de sa vision de la civilité et des manières à table — tout ce que nous avons toujours voulu faire en société, sans jamais oser!

​Entre Rabelais et Tabarin, on rit à gorge déployé avec cette force de la nature qui émerveille et inquiète — dont on veut être le meilleur ami tout de suite, mais avec qui on craint parfois de passer une soirée trop longue.

Sur réservation. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

Salle des fêtes Esplanade de la Liberté

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Grobianus Théâtre baroque Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère