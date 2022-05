Grizzly Man de Werner Herzog Cinéma Ermitage, 4 juin 2022, Fontainebleau.

Grizzly Man de Werner Herzog

Cinéma Ermitage, le samedi 4 juin à 20:45

Le film revient sur l’aventure incroyable et folle qu’ont partagé Timothy Treadwell et Amie Huguenard au début des années 90 : vivre avec les ours en Alaska pour les protéger des braconniers. Pour rendre compte de cette expérience d’acculturation qui leur coûta la vie, Werner Herzog enquête auprès des proches, interroge les documents, et s’appuie, non sans fascination, sur les images vidéo que le couple avait lui-même filmées chaque année de leur séjour. _Grizzly Man,_ Werner Herzog, 2005 © Metropolitan Films

Gratuit pour les moins de 26 ans ////// 1 séance : 5 € (sur place et en ligne sur www.ermitage.cineparadis.fr) ////// 2 séances préachetées : 8 € (à la caisse du cinéma uniquement) ////// 4 séances préachetées : 12 € (à la caisse du cinéma uniquement)

Cinéma Ermitage 6 Rue de France 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne



