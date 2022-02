GRIVE + LA HOULE Allonnes, 18 février 2022, Allonnes.

GRIVE + LA HOULE La Péniche Excelsior Chemin de la Raterie Allonnes

2022-02-18

Allonnes Sarthe Allonnes

EUR 5 11 Leur association est à la croisée du shoegazing et du slowcore – intense et éthérée. Un premier EP est sorti en 2021, mais Grive est avant tout mû par une dynamique de groupe dont la force veut et doit résonner sur scène, à quatre : Agnès et Paul, donc, accompagnés de Jean-Michel Pirès à la batterie (The Married Monk, NLF3, Mendelson…) et d’une claviériste qui ajoute une seconde voix féminine à la richesse de l’ensemble.

Simon, la tête de proue de LA HOULE, heureux présage de la nouvelle scène pop francophone indépendante, mène un navire qui vogue entre tempête et accalmie : il explore sonorités noise et électroniques, tout en cultivant une certaine poésie froide et déroutante. En 2021, il sort un premier single TOI (CE MOI) – notamment salué par Rolling Stone, le Gospel, Sun burns out – et prépare le live qui accompagne la sortie de son premier album « La Chute » paru en décembre dans la Maison October Tone.

Grive est le projet commun d’Agnès Gayraud de La Féline, et de Mondkopf. L’occasion pour eux d’explorer d’autres paysages soniques : elle durcit son jeu de guitare et chante en anglais, lui délaisse les machines pour une approche plus organique.

