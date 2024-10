GRITZ KRAKEN Nantes, vendredi 29 novembre 2024.

GRITZ Vendredi 29 novembre, 20h30 KRAKEN

Collectif de copains avant tout, meute de chiens après coup. Voilà qui résume bien ce que sont les garçons de Gritz !.

De gros toutous originaires de Granville en Normandie, ces potes d’enfance ont fini par associer en 2013 leurs compétences de DJs, scénographes, graphistes et vidéastes pour organiser leurs propres teufs !

Le crew Gritz prône la fête décomplexée à grands coups d’Italo-Disco, Prog & Hard House, UKG & D&B, Early Trance et globalement de tous les trucs qui commencent par “Euro”.

On dit qu’un bon chien en fait aboyer dix, verdict sur le dancefloor…

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Italo-disco Hard House

