Grissini Project : Les plus belles musiques des films de Miyazaki Cité des Congrès Nantes, samedi 12 octobre 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-10-12 20:30 –

Gratuit : non 35 € / 45 € Billetterie : grandes-scenes.comPMR : billetterie@grandes-scenes.com

Quatuor de musiciens passionnés de pop culture, le Grissini Project vous interprète les plus belles musiques des films d’animation d’Hayao Miyazaki. Au programme, les plus beaux thèmes : “Princesse Mononoké”, “Mon Voisin Totoro”, “Le Vent se lève”, “Le Château ambulant”, “Kiki la petite sorcière”, “Ponyo sur la falaise”, “Le Voyage de Chihiro”… et tant d’autres ! Concert dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre Ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/