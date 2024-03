Gripetoun e Tartugueto Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement, mercredi 20 mars 2024.

« Gripetoun e Tartugueto » de Liza l’Occitane.Enfants

Ce conte musical bilingue se tourne vers l’environnement et les océans, avec un petit lutin provençal qui aide une tortue marine à retrouver la mémoire et son pays d’origine.



Avec des chansons toutes écrites avec des enfants, au fil de la narration et des instants scientifiques, Liza l’Occitane et ses trois musiciens jazz entraînent petits et grands dans un conte ludique, participatif et pédagogique, pour un voyage musical enchanté. 12 12 EUR.

Début : 2024-03-20 15:00:00

