Gringo Star • The Dizasters SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Gringo Star • The Dizasters SUPERSONIC, 22 juin 2023, Paris. Le jeudi 22 juin 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! THE DIZASTERS The Dizasters est un quartet nivernais imprégné de psychédélisme, de punk et de rock façon sixties. Dans le formidable ciel musical qui est le leur, des idées tonnent : celles des désastres imminents, des joies retrouvées et des fêtes ahurissantes. The Dizasters, porté par quatre musiciens unis par l’amitié, c’est aussi un groupe de l’urgence : « Il faut jouer vite, fort et ensemble, pour tout donner ». La fougue contagieuse qui les anime est à l’image de leur conscience – sans concession, franche et rompue : « Nous avons quelque chose à dire, ici et maintenant ! » SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Contact : https://fb.me/e/13hpj8Hkc https://fb.me/e/13hpj8Hkc

Gringo Star • The Dizasters / Supersonic (Free entry)

