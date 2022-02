Grindhouse Paradise, 3e édition Ombres blanches Langues étrangères, 14 avril 2022, Toulouse.

Grindhouse Paradise, 3e édition

du jeudi 14 avril au dimanche 17 avril à Ombres blanches Langues étrangères

### 3e édition du festival Organisé par l’association Toulouse Fantastic Film Club, **le festival Grindhouse Paradise met à l’honneur ce qui se fait de mieux dans le cinéma de genre contemporain, avec un intérêt particulier pour le fantastique, la science-fiction, l’horreur et les thrillers en provenance des quatre coins du monde**. La programmation propose de découvrir des films atypiques et décalés, voire irrévérencieux. Pour étancher la soif annuelle du public pour l’étrange et la transgression, Grindhouse Paradise distribue désormais une dose de cinéma de genre sur 4 jours. Une troisième édition _bigger & louder_, avec plus de films pour plus de plaisir coupable, premières françaises, avant-premières, films cultes, rencontres et expositions. Inauguration le jeudi 14 avril 2022 à 19h à l’American Cosmograph ### Plus d’infos [**Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse**](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-cinema) [Site web](https://grindhouseparadise.fr/) [Page Facebook](https://www.facebook.com/grindhouse.paradise) ![]() ### Infos pratiques Du 14 au 17 avril 2022

7€ / 4,50 € PASS 10 places à 50 €

Culture

Ombres blanches Langues étrangères 3 Rue Mirepoix, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T00:00:00 2022-04-14T23:59:00;2022-04-15T00:00:00 2022-04-15T23:59:00;2022-04-16T00:00:00 2022-04-16T23:59:00;2022-04-17T00:00:00 2022-04-17T23:59:00