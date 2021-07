Grindhouse Paradise #2 American Cosmograph, 2 septembre 2021, Toulouse.

Grindhouse Paradise #2

du jeudi 2 septembre au dimanche 5 septembre à American Cosmograph

### Toulouse Fantastic Film Club **Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse ** Le Festival Grindhouse Paradise a été créé pour promouvoir et défendre la diversité de genre dans la création cinématographique contemporaine. La programmation propose le meilleur du cinéma de genre fantastique/science-fiction/thriller/horreur : longs-métrages contemporains inédits en salle, premières françaises, avant-premières, films culte, rencontres, expositions… Malgré une persistance covidienne qui faisait craindre le pire, 2021 n’a pas eu raison du Festival Grindhouse Paradise. Il est de retour dans le game du 2 au 5 septembre prochains ! La machine est armée, prête à balancer ses rafales délicieusement décalées et joyeusement transgressives. Au programme : douze films qui vous entraîneront aux frontières de l’étrange et du mauvais genre. Six invités grâce à qui le fantastique pourrait être élevé au rang de religion. Et enfin, des collaborations artistiques à se damner. Le Grindhouse Paradise est de retour, plus impatients que jamais de vous retrouver au Cosmograph début septembre, pour un week-end dément autour des plus fraîches digressions du cinéma fantastique. **Inauguration le vendredi 3 septembre à 19h à l’American Cosmograph** ### Plus d’infos [Retrouvez le programme sur le site du Festival Grindhouse Paradise ](https://grindhouseparadise.fr) //www.youtube.com/embed/y24IuFP4fDU ![]() ### Infos pratiques Du 2 au 5 septembre

Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 4,5€ / Pass 10 séances : 50€

American Cosmograph 24 Rue Montardy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



