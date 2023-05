Grimpez au sommet de la tour Saint-Jacques ! Tour Saint Jacques, 19 mai 2023, Paris.

Du jeudi 18 mai 2023 au dimanche 12 novembre 2023 :

vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. payant

Avis aux amateur·trice·s de patrimoine, à celles et ceux qui aiment les sensations fortes, ainsi qu’aux sportifs et aux sportives : l’ascension de la tour Saint-Jacques sera possible à partir du 18 mai.

Dressée à quelques dizaines de mètres des berges de Seine, et ancrée au cœur de son square personnel, la tour Saint-Jacques domine la capitale du haut de ses 62 mètres et offre une vue panoramique exceptionnelle. Cette autre grande dame parisienne reste pourtant méconnue des Parisien·ne·s, le genre de monument qu’on connaît par cœur, sans savoir grand-chose sur lui.

Évidemment classée au titre des monuments historiques, la tour ne se visite pas en toute liberté, et ne s’offre d’ailleurs qu’aux plus motivé·e·s. Vous ne pourrez entreprendre l’ascension de ses 300 marches que du vendredi au dimanche, de 10 h à 18 h, au cours de passionnantes visites organisées par des associations.

On insiste bien sur la difficulté de l’ascension à travers un long escalier à vis étroit, d’ailleurs strictement interdite aux enfants de moins de dix ans. Mieux vaut donc être en (très) bonne condition physique, et ne pas être sujet·te aux vertiges ou à la claustrophobie. Des mises en garde qui devraient d’ailleurs motiver celles et ceux qui sont en quête de sensations fortes… La tour Saint-Jacques ne se visite que jusqu’au 13 novembre, alors profitez-en !

Tour Saint Jacques 88 rue de Rivoli 75004 Paris

Contact : http://toursaintjacques.fr/ http://toursaintjacques.fr/

Emilie Chaix/Ville de Paris tour saint-jacques