Grimper Librairie des Alpes, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 12h à 19h

gratuit

La Librairie des Alpes présente “Grimper”, une exposition de photographies allant des Tairraz à Marcel Thomas, de Hans Steiner à Julien Lacroix, sur le thème de l’escalade.

Comme le dit Gaston Rébuffat dans son livre Neige et Roc : « escalader est un instinct. Les enfants grimpent volontiers aux fenêtres, aux murs et aux arbres. Le plaisir d’escalader c’est le plaisir de voir plus loin et plus haut ».

Rébuffat, avec sa silhouette longiligne, fut maintes fois photographié. Il fut l’un des vainqueurs de l’Annapurna et compagnon de cordée de plusieurs photographes. Son livre a été imprimé en héliogravure à la fin des années soixante par Arthaud. Les clichés graphiques l’illustrant sont de JJ Lanquepin, Tom Frost, Bradford Washburn, Maurice Jarnoux, André Roch, Janine Niepce, Maurice Baquet, Marcel Ichac, Georges Tairraz et Gaston Rébuffat, lui-même photographe.

Malheureusement, en matière de photographies artistiques de «grimpe», il existe très peu de bonnes images de pure escalade. Contrairement aux photos de montagne, d’alpinisme ou de ski qui sont, elles, très nombreuses. Une exception : les photos de Bruce Weber parues dans All American VI: Larger Than Life, publié en 2006 aux éditions Little Bear Press à New York. Dans cet ouvrage, le grand photographe de mode américain magnifie les corps et la gestuelle des grimpeurs.

Avec l’engouement actuel pour l’escalade devenue discipline olympique, la Librairie des Alpes veut essayer, avec cette exposition, de traduire ce sentiment de perfection technique et de langage corporel. Nous sommes heureux de vous présenter une sélection de photos allant des Tairraz à Marcel Thomas, de Hans Steiner à Julien Lacroix. Et aussi des portraits en situation de grimpeurs célèbres, grimpeurs à ranger dans la catégorie des chats…

Ces images de Catherine Destivelle, Lynn Hill ou encore Patrick Edlinger montrent toutes le besoin de liberté absolue chevillée au corps.

Grimper, c’est aussi être libre de penser aux autres, comme de rendre la vie plus belle.

Librairie des Alpes 6 rue de Seine Paris 75006

Avec l’autorisation de la Librairie des Alpes.