Grimper dehors

Grimper dehors, 28 juin 2022, . Grimper dehors

2022-06-28 – 2022-07-02 EUR 0 90 Pré-requis : grimpeur adulte niveau vert à violet

Mardi et jeudi de 19h à 21h et le samedi de 10h à 18h.

1 journée sur site naturel.

