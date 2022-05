Grimpe d’arbres Nanchez, 13 juillet 2022, Nanchez.

Grimpe d’arbres Nanchez 2, Les Pessettes Nanchez

2022-07-13 – 2022-07-13 Nanchez 2, Les Pessettes

Nanchez Jura Nanchez

35 35 EUR Venez découvrir l’activité Grimpe d’arbre dans la forêt de Prénovel et passer un moment hors du temps, en toute sérénité dans un écrin de verdure au cœur de la forêt Jurassienne. La Grime d’arbre c’est quoi ? C’est avant tout, une activité sportive de pleine nature. Le pratiquant est équipé d’un baudrier et est attaché à une corde qui elle-même est attachée en haut d’un arbre par un système de poulie. L’idée est de grimper le long de la corde grâce à un système de pédale ». Il n’est pas nécessaire d’être très sportif, mais il faut tout de même une bonne condition physique. si vous le souhaitez, vous pourrez apporter votre pique-nique et/ou goûter dans les arbres. (pique-nique et le goûter tirés du sac). Prévoir simple : sandwich, fruits, biscuits : pas d’objet coupant, pas d’assiettes, pas de saladier, etc. Prévoir une tenue adaptée : pantalon, T-shirt & chaussures de sports, eau.. L’activité est encadrée par un moniteur diplômé. Accessible dès 8ans, uniquement sur réservation, auprès des offices de tourisme Terre d’Emeraude et de Saint Laurent en Grandvaux.

Nanchez 2, Les Pessettes Nanchez

