Nanchez Nanchez 39150, NANCHEZ Grimpe d’arbres Nanchez Nanchez Catégories d’évènement: 39150

NANCHEZ

Grimpe d’arbres Nanchez, 29 juin 2021-29 juin 2021, Nanchez. Grimpe d’arbres 2021-06-29 – 2021-06-29 village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes

Nanchez 39150 Nanchez EUR 35 35 Tous les mardis à côté du village vacances le Duchet à Prénovel :

Grimpe d’arbre

Accompagné d’un moniteur diplômé (àpartirde7ans)

RDV à 14 h au village vacances Le Duchet (séancede1h30environ)

Tarif: 35€/personne.

Uniquement sur réservation et selon nos disponibilités+ d’infos par téléphone au 03.84.60.41.26 ou par mail contact@le-duchet.com ou directement sur place

Détails Catégories d’évènement: 39150, NANCHEZ Étiquettes évènement : Autres Lieu Nanchez Adresse village vacances Le Duchet 2, Les Pessettes Ville Nanchez lieuville 46.51161#5.83971