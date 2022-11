Grimpe d’arbres

Grimpe d’arbres, 1 avril 2023, . Grimpe d’arbres



2023-04-01 14:00:00 – 2023-11-15 16:00:00 Venez tester vos facultés de grimpeur d’arbres durant un après-midi « escalad’arbres» consacré à la grimpe des plus beaux spécimens de notre forêt.

Cela en toute sécurité évidemment ! Vêtements d’extérieurs et chaussures de sport conseillés si vous souhaitez atteindre des sommets !

Activité riche en sensations, nécessitant une bonne condition physique. Marie SALOMON – Office de tourisme Châtillonnais dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville