Perche en Nocé Orne Encadré par un animateur diplômé, venez vous initier à la grimpe d’arbre sur le domaine de Courboyer.

Plusieurs cessions limitées à 8 personnes maximum :

– Adultes (à partir de 12 ans) de 11h à 12h30 et de 13h30 à 15h

