**Dans un cadre magnifique, au cœur des arbres centenaires du Parc Henri Joyau, participez à une activité hors du commun : la grimpe d’arbre !** Nos activités grimpe d’arbre sont encadrées par les éducateurs de l’association Escapades Branchées : Tom, Mag, Fleur, Fab et Sylvain ! Dans une ambiance « branchée » et conviviale, enfilez votre baudrier… et grimpez ! Informations pratiques : * Durée : 2h (compter l’équipement, les consignes de sécurité, la grimpe et la descente) * A partir de 7 ans * Nombre de places limité à 8 personnes par session * 15€ / pers.

Deux heures d’initiation à la grimpe d’arbre ! Au programme : corde à soi, moulinette, reconnaissance d’arbre. Une activité pour les petits et pour les grands ! Parc Henry Joyau Montaigu-Vendée, Parc Henry Joyau Montaigu Vendée

