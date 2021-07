Plouyé Plouyé Finistère, Plouyé Grimpe d’arbre en famille ! Plouyé Plouyé Catégories d’évènement: Finistère

Plouyé Finistère Plouyé Jeudi 15 juillet à 13h30, rendez-vous à la Chapelle St-Mathurin pour vous initiez à la grimpe d’arbre avec Merzhin Nature.

Gratuit sur inscription. A partir de 7 ans. Enfants accompagnés d’au moins un adulte.

Renseignements : 07 89 73 83 05 / 06 73 17 16 09

