**Grimpe dans les arbres** Philippe vous embarque pour une heure de grimpe douce dans les arbres en toute sécurité, suspendus à des cordes, cette prise de hauteur rapproche aussi de l’intimité de l’arbre. Un regard nouveau et une prise de hauteur. Information et réservation : 06 82 06 18 32

Réservation obligatoire : 06 82 06 18 32

