Grimoire et sortilège Nay Catégories d'évènement: Nay

Pyrénées-Atlantiques

Grimoire et sortilège Nay, 30 octobre 2021, Nay. Grimoire et sortilège 2021-10-30 – 2021-11-01 Palabrart association 2 Rue Les Justices

Réservation obligatoire. Minimum 2 joueurs, maximum 5 joueurs. à partir de 8 ans. +33 6 86 68 94 34 Les sorcières planent sur Nay et nous réservent de drôles de surprises. Venez découvrir l’univers des Mallajeux à l’atelier Palabrart “grimoires et sortilèges” à découvrir en famille ou entre amis.

Réservation obligatoire. Minimum 2 joueurs, maximum 5 joueurs. à partir de 8 ans. palabrart dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Palabrart association 2 Rue Les Justices Ville Nay lieuville 43.1801#-0.24858