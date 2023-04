Festival de Musique « Le Grimbosq’Son » 5ème édition Grimbosq Grimbosq Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados Grimbosq . Le Festival de Musique « Le Grimbosq’Son » 5ème édition appelle à la candidature ! Ils recherchent des groupes de musique pour leur 5ème édistion du festival. Ce festival est gratuit est convivial, la fréquentation ne cesse d’augmenter chaque année, (plus de 450 personnes en 2022). Le Festival de Musique « Le Grimbosq’Son » 5ème édition appelle à la candidature ! Ils recherchent des groupes de musique pour leur 5ème édistion du festival. Ce festival est gratuit est convivial, la fréquentation ne cesse d’augmenter chaque année, (plus de 450 personnes en 2022). alllebailly@gmail.com +33 6 80 70 53 23 Grimbosq

