Les 100 Miles de Port Grimaud Plage de Port Grimaud, 13 mai 2023, Grimaud.

Venez nombreux croiser les étraves sur cette régate qui compte pour le championnat UNCL équipage, double et solo.

2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. .

Plage de Port Grimaud Port Grimaud 1

Grimaud 83310 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and cross the bows on this regatta which counts for the UNCL championship crew, double and solo

Ven a cruzar los arcos en esta regata puntuable para el campeonato de la UNCL de tripulaciones, dobles y solitarios

Kommen Sie zahlreich und kreuzen Sie die Bugs bei dieser Regatta, die zur UNCL-Meisterschaft für Mannschaften, Doppel und Solo zählt.

Mise à jour le 2023-03-13 par Office de tourisme de Grimaud