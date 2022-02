Grima / Ultar / Bloody La salle gueule, 22 juillet 2022, Marseille.

Grima / Ultar / Bloody

La salle gueule, le vendredi 22 juillet à 20:00

Asgaardian Events & La Salle Gueule present: Grima (RU), Ultar (RU) & Bloody Tyrant (TW) Grima (Black Metal Atmosphérique) Grima – Enisey: [http://y2u.be/UNjRM8il-O4](http://y2u.be/UNjRM8il-O4) Grima – Cedar and Owls: [http://y2u.be/sC5fxMZF7Ck](http://y2u.be/sC5fxMZF7Ck) Un duo provenant des forêts sombres de Sibérie (Russie) fondé par Velhelm et Morbius. Le groupe existe depuis 2014 en tant que projet studio, avec une éthique païenne « basée sur l’adoration des anciennes forêts, leurs pouvoirs et leur major et dans laquelle le Grima est la divinité suprème… un esprit puissant qui protège les habitant.e.s de la forêt et punit tou.te.s les personnes qui ne respectent pas la nature. » A duo from the dark woods of Siberia, Russia founded by Velhelm and Morbius. —- Ultar (Black Metal Lovecraftien) Ultar – Azathoth: [http://y2u.be/YX3BFp4EMsQ](http://y2u.be/YX3BFp4EMsQ) Ultar – Father Dagon: [http://y2u.be/_586bf9TMao](http://y2u.be/_586bf9TMao) Black metal lovecraftien du cœur de la Sibérie : Krasnoyark, placé entre les forêts hurlantes et les montagnes rouges. Fondé en 2011 sous le nom « Deafknife » comme groupe de post-black-metal. Le groupe renait en 2016 sous ce nouveau nom , avec une nouvelle approche et un son épiquement atmosphérique. —- Bloody Tyrant (Black/Death/Folk Metal) Bloody Tyrant 暴君 – Ode To The Falling Rain 落雨賦: [http://y2u.be/kZePkOqXlew](http://y2u.be/kZePkOqXlew) Bloody Tyrant 暴君 – Black Wings 黑翼之神: [http://y2u.be/JJAuuKJVr3A](http://y2u.be/JJAuuKJVr3A) —- Doors: 19:00h l Start: 19:30h l la Salle Gueule 8 rue d’italie 13006 Marseille, France P.A.F : 5€ l’entrée + 1€ d’adhésion annuelle à la Salle Gueule Local promoter: La Salle Gueule Tour organizer: Asgaardian Events INFO IMPORTANTE : LA DATE DU CONCERT POURRAIT CHANGER POUR LE 26 JUILLET 2022. DATE OF THIS SHOW MIGHT CHANGE TO THE 26.07.2022, NOUS VOUS TIENDRONS INFORMÉ.E.S SI CE CHANGEMENT A LIEU OU PAS!

5€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫

La salle gueule 8 rue d’italie, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-07-22T20:00:00 2022-07-22T00:30:00