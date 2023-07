Exposition : Les femmes du Bureau du patrimoine archéologique Grilles du Centre départemental d’archéologie Épinay-sur-Seine Catégories d’Évènement: Épinay-sur-Seine

Seine-Saint-Denis Exposition : Les femmes du Bureau du patrimoine archéologique Grilles du Centre départemental d’archéologie Épinay-sur-Seine, 15 septembre 2023, Épinay-sur-Seine. Exposition : Les femmes du Bureau du patrimoine archéologique 16 et 17 septembre Grilles du Centre départemental d’archéologie Accès libre. Les femmes qui travaillent au Bureau du patrimoine archéologique s’affichent au centre départemental d’archéologie ! La moitié des effectifs du bureau du patrimoine archéologique du Département de la Seine-Saint-Denis, qui met en œuvre la politique d’étude, de préservation et de valorisation des vestiges archéologiques de la Seine-Saint-Denis, sont des femmes. Elles interviennent de la fouille à la diffusion des connaissances, en passant par les questions administratives, et contribuent ainsi à la fabrique du savoir.

À l'occasion des Journées du matrimoine, leurs portraits, réalisés par la photographe du bureau, Emmanuelle Jacquot, seront placés sur les grilles du centre départemental d'archéologie !

Grilles du Centre départemental d'archéologie
1-5 route de Saint-Leu
93800 Epinay-sur-Seine
Épinay-sur-Seine
93800

Tram 8, arrêt Delaunay-Belleville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T00:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00
2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:59:00+02:00

