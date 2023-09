Cet évènement est passé Les 12 heures d’Hyères Grilles de l’avenue Joseph Clotis Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var Les 12 heures d’Hyères Grilles de l’avenue Joseph Clotis Hyères, 14 septembre 2023, Hyères. Les 12 heures d’Hyères 15 – 17 septembre Grilles de l’avenue Joseph Clotis Revivez la légendaire course automobile des 12 heures à travers des documents historiques et des photos d’archives.

Du 11 septembre au 20 octobre Grilles de l’avenue Joseph Clotis avenue joseph clotis 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T00:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:00:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00 Coll. AM d’Hyères, 3fi179 Détails Catégories d’Évènement: Hyères, Var Autres Lieu Grilles de l'avenue Joseph Clotis Adresse avenue joseph clotis 83400 Hyères Ville Hyères Departement Var Lieu Ville Grilles de l'avenue Joseph Clotis Hyères latitude longitude 43.119742;6.129365

Grilles de l'avenue Joseph Clotis Hyères Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hyeres/