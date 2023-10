Cet évènement est passé Exposition des 15 dernières éditions du Regard des jeunes de 15 ans Grilles de la Préfecture du Calvados Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados Exposition des 15 dernières éditions du Regard des jeunes de 15 ans Grilles de la Préfecture du Calvados Caen, 2 octobre 2023, Caen. Exposition des 15 dernières éditions du Regard des jeunes de 15 ans 2 octobre – 2 novembre Grilles de la Préfecture du Calvados Regard des jeunes de 15 ans co-organisé par le Département du Calvados, la Ville de Bayeux, l’Agence France-Presse (AFP) et Nikon depuis 2008, est une activité qui invite les élèves à choisir, parmi une sélection de 20 photographies réalisée par l’AFP, celle qui, pour eux, représente le mieux l’actualité de l’année écoulée. Dès la rentrée, grâce à des ressources pédagogiques adaptées, ils travaillent avec leurs professeurs sur les enjeux de l’éducation aux médias et apprennent à prendre davantage de recul sur les informations qu’ils reçoivent. À ses débuts réservée aux classes du Calvados, l’opération Regard des jeunes de 15 ans implique aujourd’hui des collégiens du monde entier. Elle se prolonge pendant la semaine du Prix Bayeux Calvados-Normandie, par une rencontre entre les collégiens et un reporter-photographe de l’AFP. La photo la plus plébiscitée est alors dévoilée. Avec cette exposition, plongez dans le regard de jeunes de 15 ans en découvrant les photos lauréates des 15 dernières éditions. Grilles de la Préfecture du Calvados Boulevard Bertrand 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T08:00:00+02:00 – 2023-10-02T20:00:00+02:00

2023-11-02T08:00:00+01:00 – 2023-11-02T20:00:00+01:00 Prix Bayeux Culture Photographie : Laurent Besnehard – Création graphique : Les Odes Studio Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Grilles de la Préfecture du Calvados Adresse Boulevard Bertrand 14000 Caen Ville Caen Departement Calvados Lieu Ville Grilles de la Préfecture du Calvados Caen latitude longitude 49.179943;-0.366712

Grilles de la Préfecture du Calvados Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/