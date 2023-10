Exposition de peintre Grillerie du port Saint-Jean-de-Luz, 16 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Les peintres de la Place Louis XIV exposent leurs œuvres dans la Grillerie du Port durant les vacances scolaires.

Sauf le 25 décembre 2023 et le 1er janvier 2024..

2023-12-16 fin : 2024-01-06 18:00:00. EUR.

Grillerie du port

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The painters of Place Louis XIV exhibit their works in the Grillerie du Port during the school vacations.

Except December 25, 2023 and January 1, 2024.

Los pintores de la plaza Luis XIV exponen sus obras en la Grillerie du Port durante las vacaciones escolares.

Excepto el 25 de diciembre de 2023 y el 1 de enero de 2024.

Die Maler des Place Louis XIV stellen während der Schulferien ihre Werke in der Grillerie du Port aus.

Außer am 25. Dezember 2023 und am 1. Januar 2024.

Mise à jour le 2023-10-27 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements