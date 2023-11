Braderie vide grenier de l’association Uhaina Grillerie du port Saint-Jean-de-Luz, 6 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Organisée par l’association Uhaina. Association de femmes et familles de marins..

2023-11-06 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

Grillerie du port

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Uhaina association. Association of seafarers’ wives and families.

Organizado por la asociación Uhaina. Asociación de esposas y familias de marinos.

Organisiert von der Vereinigung Uhaina. Vereinigung von Frauen und Familien von Seeleuten.

