Grillade Party Sainte-Gemme-en-Sancerrois Sainte-Gemme-en-Sancerrois Catégories d’évènement: Cher

Sainte-Gemme-en-Sancerrois

Grillade Party Sainte-Gemme-en-Sancerrois, 7 mai 2022, Sainte-Gemme-en-Sancerrois. Grillade Party Sainte-Gemme-en-Sancerrois

2022-05-07 12:00:00 – 2022-05-07

Sainte-Gemme-en-Sancerrois Cher Le temps des barbecues est revenu !!

Samedi 7 et dimanche 8 à midi, La P’tite Guinguette vous propose une “Grillade Party”

Réservez votre repas au 02.48.79.32.54 Barbecue Party +33 2 48 79 32 54 Le temps des barbecues est revenu !!

Samedi 7 et dimanche 8 à midi, La P’tite Guinguette vous propose une “Grillade Party”

Réservez votre repas au 02.48.79.32.54 ©La P’tite Guinguette

Sainte-Gemme-en-Sancerrois

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sainte-Gemme-en-Sancerrois Autres Lieu Sainte-Gemme-en-Sancerrois Adresse Ville Sainte-Gemme-en-Sancerrois lieuville Sainte-Gemme-en-Sancerrois Departement Cher

Sainte-Gemme-en-Sancerrois Sainte-Gemme-en-Sancerrois Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-gemme-en-sancerrois/

Grillade Party Sainte-Gemme-en-Sancerrois 2022-05-07 was last modified: by Grillade Party Sainte-Gemme-en-Sancerrois Sainte-Gemme-en-Sancerrois 7 mai 2022 cher Sainte-Gemme-en-Sancerrois

Sainte-Gemme-en-Sancerrois Cher