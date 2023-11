Foire de la Sainte Catherine Grignols, 26 novembre 2023, Grignols.

Grignols,Gironde

Comme chaque année, Grignols fête la Sainte Catherine !

L’association des commerçants et artisans du Grignolais vous propose des animations à cette occasion : vide-grenier, artisans locaux (miel, déco, bijoux, fleurs séchées,..), restauration, etc…

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. EUR.

Grignols 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every year, Grignols celebrates Saint Catherine’s Day!

The Grignols Traders and Craftsmen’s Association will be putting on a number of events to mark the occasion: garage sale, local craftsmen (honey, decorations, jewelry, dried flowers, etc.), restaurants, etc.

Todos los años, Grignols celebra la fiesta de Santa Catalina

Para celebrarlo, la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Grignols organiza diversos actos: venta de garaje, artesanos locales (miel, adornos, bisutería, flores secas, etc.), restaurantes, etc.

Wie jedes Jahr feiert Grignols den Tag der Heiligen Katharina!

Die Vereinigung der Händler und Handwerker von Grignolais bietet Ihnen zu diesem Anlass verschiedene Veranstaltungen an: Flohmarkt, lokale Handwerker (Honig, Deko, Schmuck, Trockenblumen,..), Essen, etc.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT du Bazadais