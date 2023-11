Conférence : « Les Fleurs et les Plantes sauvages de la Vallée du Vern » Grignols, 26 novembre 2023, Grignols.

Grignols,Dordogne

Conférence « Les Fleurs et les Plantes sauvages de la vallée du Vern », par Michel Favard, société mycologique et botanique du Périgord.

Thé et café à partir de 14h30.

15h, salle des fêtes. Entrée libre.

Amicale laïque 06 83 65 09 02.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lecture « Wild flowers and plants in the Vern valley », by Michel Favard, mycological and botanical society of Périgord.

Tea and coffee from 2.30pm.

3pm, salle des fêtes. Free admission.

Amicale laïque 06 83 65 09 02

Conferencia « Flores y plantas silvestres del valle del Vern », por Michel Favard, Sociedad micológica y botánica del Périgord.

Té y café a partir de las 14.30 h.

15:00 h, sala de fiestas. Entrada gratuita.

Amicale laïque 06 83 65 09 02

Vortrag « Les Fleurs et les Plantes sauvages de la vallée du Vern » (Die Blumen und Wildpflanzen des Vern-Tals), von Michel Favard, Société mycologique et botanique du Périgord.

Tee und Kaffee ab 14:30 Uhr.

15 Uhr, Festsaal. Freier Eintritt.

Amicale laïque 06 83 65 09 02

Mise à jour le 2023-11-09 par Vallée de l’Isle