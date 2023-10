Atelier créatif Grignols Catégories d’Évènement: Dordogne

Grignols Atelier créatif Grignols, 15 novembre 2023, Grignols. Grignols,Dordogne Atelier déco : confection de couronnes, échanges autour d’un thé et de gourmandises.

15h. Sur inscription Amicale laïque 06 17 16 53 20.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . . Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Decorative workshop: wreath-making, tea and sweets.

15h. Registration required Amicale laïque 06 17 16 53 20 Taller de decoración: confección de coronas, té y dulces.

15h. Inscripción previa Amicale laïque 06 17 16 53 20 Deko-Atelier: Anfertigung von Kränzen, Austausch bei Tee und Leckereien.

15h. Auf Anmeldung Amicale laïque 06 17 16 53 20 Mise à jour le 2023-10-19 par Vallée de l’Isle Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Grignols Autres Adresse Ville Grignols Departement Dordogne Lieu Ville Grignols latitude longitude 45.0830275;0.53965678

Grignols Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grignols/