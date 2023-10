Cet évènement est passé Atelier créatif Grignols Catégories d’Évènement: Dordogne

Grignols Atelier créatif Grignols, 18 octobre 2023, Grignols. Grignols,Dordogne Atelier décorations de Noël, échanges autour d’un thé et de gourmandises.

15h. Sur inscription Amicale laïque 06 17 16 53 20.

Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas decorations workshop, tea and sweets.

15h. Registration required Amicale laïque 06 17 16 53 20 Taller de adornos navideños y charla con té y dulces.

15h. Inscripción previa Amicale laïque 06 17 16 53 20 Atelier für Weihnachtsdekorationen, Austausch bei Tee und Leckereien.

