Randonnée Grignols, 29 juillet 2023, Grignols.

Grignols,Dordogne

Distance 9 à 10 km. Prévoir son pique-nique.

Chiens bienvenus. Gourmandise offerte.

RDV 9h, départ devant la mairie. Places limitées, sur réservation.

Amicale laïque 06 17 16 53 20 (Colette).

2023-07-29

Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Distance 9 to 10 km. Bring your own picnic.

Dogs welcome. Tasty treats available.

RDV 9 am, departure in front of the town hall. Places limited, reservation required.

Amicale laïque 06 17 16 53 20 (Colette)

Distancia de 9 a 10 km. Traiga su propio picnic.

Se admiten perros. Se ofrecen deliciosas golosinas.

RDV 9h, salida frente al ayuntamiento. Plazas limitadas, reserva obligatoria.

Amicale laïque 06 17 16 53 20 (Colette)

Entfernung 9 bis 10 km. Picknick mitbringen.

Hunde sind willkommen. Gourmandise angeboten.

RDV 9 Uhr, Start vor dem Rathaus. Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Amicale laïque 06 17 16 53 20 (Colette)

Mise à jour le 2023-07-07 par Vallée de l’Isle