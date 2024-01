Fête des Boeufs Gras de Grignols Grignols, mercredi 7 février 2024.

Fête des Boeufs Gras de Grignols Grignols Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 08:30:00

fin : 2024-02-07

Certifié Label Rouge depuis 1997, la race bazadaise fait la fierté du terroir du Sud Gironde.

Issu des meilleures races bovines à viande bazadaise, blonde d’Aquitaine et limousine, la race bazadaise est sélectionnée dans les élevages agréés et qualifiés sur une zone qui s’étend du sud de la Gironde à une partie des Landes.

Comme Bazas et Captieux, la commune de Grignols met les boeufs gras à l’honneur. Cette année, contexte oblige, pas de défilé sur les allées Saint-Michel les années précédente. La boucherie Laborde présentera deux bœufs lors du marché hebdomadaire.

Grignols 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine



