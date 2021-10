Alleyras Petit théâtre Alleyras, Haute-Loire Grifol Petit théâtre Alleyras Catégories d’évènement: Alleyras

Haute-Loire

Grifol Petit théâtre, 20 novembre 2021, Alleyras. Grifol

Petit théâtre, le samedi 20 novembre à 20:30

Spectacle musical, chants folkloriques à capella. Suivi d’un bal traditionnel. Buffet sucré offert après le spectacle.

6 euros adultes. Gratuit moins de 12 ans.

Un concert Petit théâtre Alleyras, le bourg Alleyras Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alleyras, Haute-Loire Autres Lieu Petit théâtre Adresse Alleyras, le bourg Ville Alleyras lieuville Petit théâtre Alleyras