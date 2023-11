Griffith-Gillespie Cool Jazz Quintet Peniche Marcounet Paris, 12 novembre 2023, Paris.

Le dimanche 12 novembre 2023

de 18h00 à 21h00

.Tout public. payant Concert Griffith-Gillespie Cool Jazz Quintet : 15 EUR

Le saxophoniste/flutiste américain Oliver Griffith invite le trompettiste Larry Gillespie (ex-Ray Charles et Woody Herman) pour un programme de Cool Jazz.

Le Cool ou West Coast Jazz est un style apparu dans les années 50, plutôt à la côte ouest des Etats-Unis, promu par des musiciens tels que Chet Baker, Stan Getz, Dave Brubeck, et Gerry Mulligan. Il se caractérise par des tempos détendus et un ton plus léger, en contraste avec le style bebop rapide et complexe. Le cool jazz utilise souvent des arrangements formels et contrepoint.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/griffith-gillespie-cool-jazz-quintet-12-novembre/ https://www.peniche-marcounet.fr/event/griffith-gillespie-cool-jazz-quintet-12-novembre/

