Grifférus en fête Grifférus Argentonnay, 30 juillet 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Rando pédestre Gourmande : départ entre 8h30 et 10h, 9 et 13km, ouvert aux coureurs.

Après-midi palets, animation canoë/kayak, structure gonflable, jeux de société, animation musicale

Buvette et restauration sur place..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . EUR.

Grifférus Moutiers-sous-Argenton

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Rando pédestre Gourmande: departures between 8:30 and 10 a.m., 9 and 13km, open to runners.

Afternoon shuffleboard, canoe/kayak activities, bouncy castle, board games, musical entertainment

Refreshments and snacks on site.

Rando pédestre Gourmande: salida entre las 8.30 h y las 10 h, 9 y 13 km, abierto a corredores.

Por la tarde, tejo, actividades en canoa/kayak, castillo hinchable, juegos de mesa, animación musical, etc

Refrescos y catering in situ.

Rando pédestre Gourmande: Start zwischen 8:30 und 10 Uhr, 9 und 13 km, offen für Läufer.

Nachmittags Shuffleboard, Kanu-/Kajak-Animation, Hüpfburg, Gesellschaftsspiele, musikalische Unterhaltung

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Bocage Bressuirais