Griffer le motif Tiers-Lieu Parade Arles Arles, lundi 1 avril 2024.

Griffer le motif Tiers-Lieu Parade Arles Arles Bouches-du-Rhône

Une exposition d’Alexandra Tollet, présentée par l’association Parade dans le cadre du OFF du festival de dessin 2024

» Bercée de mythologie, je suis à la recherche de récits actuels, car j’aime écouter et raconter.

Ma pratique prend sa source dans mes carnets d’observations. Mon trait s’adapte, à la matière, aux matériaux utilisés. Mes recherches visuelles partent du dessin, une matière que j’expose peu.



Sur mes céramiques usuelles ou sculpturales mon dessin est tactile. Je souhaite que mes pièces invitent les mains à s’y poser. La céramique permet ce dialogue. Mes formes sont organiques, issues de mon écoute de la nature. Je réinterprète en grès ce que mes carnets contiennent.



Dans mon décor, j’exprime une pensée proche de l’animisme. Les animaux et les végétaux sont des esprits souverains et puissants qui hurlent à l’Humain l’horreur de ses désagréments. La hiérarchie est inversée, l’Humain, de son illusion de “toute puissance”, revient dans l’ensemble du monde.



Mes créatures de linogravure effectuent le chemin inverse. Elles prennent leurs sources dans mes motifs céramique. Je cherche à les mettre en lumière, à révéler leurs univers elles sont issues de mes sculptures “à histoire” sur lesquelles je représente ces récits portés par les créatures mythologiques. »



Alexandra TOLLET

www.jaune-atelier.art



Vernissage le vendredi 26 avril de 18H30 à 21H .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-05-17 18:00:00

Tiers-Lieu Parade Arles 7, rue de la Roquette

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@parade-arles.org

L’événement Griffer le motif Arles a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de Tourisme d’Arles