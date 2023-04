Balade printanière Rue du Rosenmeer, 21 mai 2023, Griesheim-près-Molsheim.

Balades à cheval, jeux équestres pour tous les niveaux, vente de matériel, etc … de quoi ravir tous les passionnés ! Repas au club house à midi, sur réservation..

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 17:00:00. EUR.

Rue du Rosenmeer

Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est



Horseback riding, equestrian games for all levels, sale of equipment, etc … something to delight all enthusiasts! Meal at the club house at noon, on reservation.

Paseos a caballo, juegos hípicos para todos los niveles, venta de material, etc… ¡algo para deleitar a todos los aficionados! Comida en la casa club a mediodía, previa reserva.

Ausritte, Reiterspiele für alle Niveaus, Verkauf von Ausrüstung, usw. … hier kommen alle Pferdeliebhaber auf ihre Kosten! Mittagessen im Clubhaus (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile