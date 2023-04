Grand marché aux puces Centre du village, 1 mai 2023, Griesheim-près-Molsheim.

Et si vous profitiez du 1er mai pour chiner ? Buvette et restauration sur place..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 19:00:00. EUR.

Centre du village

Griesheim-près-Molsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est



And if you take advantage of the 1st of May to bargain ? Refreshments and food on the spot.

¿Y si aprovechas el 1 de mayo para regatear? Refrescos y comida in situ.

Wie wäre es, wenn Sie den 1. Mai zum Stöbern nutzen würden? Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile