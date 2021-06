Gribouillis TAPS Scala, 12 août 2021-12 août 2021, Strasbourg.

D’où viennent les idées ? _Gribouillis_ rend hommage au dessin, à l’imagination et au hasard. Un homme pense, et sa pensée prend la forme d’un gribouillis. Il lui faudra démêler ce sac de nœuds, tirer les fils de la pensée, pour y voir plus clair. D’expériences en rencontres, l’aventure devient collective, chacun suivant son fil, rivalisant d’ingéniosité ou de maladresse créative. Ensemble ils redécouvrent le monde et interrogent sa complexité. Traits, lignes et tracés se transforment aussi bien en ficelle qu’en câble, en pelotes qu’en dessin, en écriture qu’en tricot… Un musicien, un plasticien et une couturière interrogent l’origine de la création quand tout est encore permis. A voir en famille dès 7 ans ! _Informations complémentaires, photos et réservation :_ _[https://taps.strasbourg.eu/programmation/gribouillis/](https://taps.strasbourg.eu/programmation/gribouillis/)_

Plein tarif 5€, tarif réduit 3€ (enfants -15 ans et groupes)

Spectacle visuel et musical – théâtre d’objets et de bricolages plastiques, dès 7 ans

TAPS Scala 96 route du Polygone 67100 Strasbourg Strasbourg Neudorf Bas-Rhin



2021-08-12T19:00:00 2021-08-12T19:50:00