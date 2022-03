Gribouillis Le Creusot, 7 avril 2022, Le Creusot.

Gribouillis L’arc – scène nationale Esplanade François Mitterrand Le Creusot

2022-04-07 19:00:00 – 2022-04-07 19:50:00 L’arc – scène nationale Esplanade François Mitterrand

Le Creusot Saône-et-Loire

Spectacle jeune public.

À travers la question « d’où viennent les idées ? », Gribouillis rend hommage au dessin, à l’imagination, au hasard et à l’informe. Un homme pense, et sa pensée prend la forme d’un gribouillis. Il lui faudra démêler ce sac de nœuds, tirer les fils de la pensée, pour y voir plus clair. Un musicien, un plasticien et une couturière interrogent l’origine même de la création quand tout est encore permis.

Spectacle jeune public.

À travers la question « d’où viennent les idées ? », Gribouillis rend hommage au dessin, à l’imagination, au hasard et à l’informe. Un homme pense, et sa pensée prend la forme d’un gribouillis. Il lui faudra démêler ce sac de nœuds, tirer les fils de la pensée, pour y voir plus clair. Un musicien, un plasticien et une couturière interrogent l’origine même de la création quand tout est encore permis.

L’arc – scène nationale Esplanade François Mitterrand Le Creusot

dernière mise à jour : 2022-02-23 par