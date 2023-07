FÊTE DU PLAN D’Ô Grézillé Gennes-Val-de-Loire, 26 août 2023, Gennes-Val-de-Loire.

Gennes-Val-de-Loire,Maine-et-Loire

Cette année, Grézillé renoue avec sa traditionnelle Fête du Plan d’Ô. AL’Ô Grézillé, qui regroupe diverses associations Grézilloises, propose un week-end de festivités..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 01:00:00. .

Grézillé

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This year, Grézillé returns to its traditional Fête du Plan d?Ô. AL?Ô Grézillé, which brings together various Grézillé associations, is offering a weekend of festivities.

Este año, Grézillé vuelve a su tradicional Fête du Plan d’Ô. AL’Ô Grézillé, que reúne a varias asociaciones de Grézillé, ofrece un fin de semana de fiesta.

In diesem Jahr knüpft Grézillé an sein traditionelles Plan d’Ô-Fest an. AL?Ô Grézillé, ein Zusammenschluss verschiedener Vereine aus Grézilloises, bietet ein Wochenende voller Festlichkeiten.

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire